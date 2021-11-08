600 bin ton buğday çöpe giden ekmekle israf oluyor

Gıda israfının yüzde 60’ı evlerden kaynaklanırken, çöpe atılan ekmekler en büyük atık oluyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Hayat pahalılığının arttığı ve iklim değişiğinin hızlandığı günümüzde, gıda israfı da önemli problemlerden birisi olarak önümüzde duruyor. Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre dünyadaki yıllık toplam gıda israfı 931 milyon tonu buluyor. Türkiye ise gıda israfında dünyada 7.7 milyon ton ile 3'üncü sırada yer alıyor. İsrafın yüzde 61'inin evlerden kaynaklandığını söyleyen Gıda Uzmanı Süleyman Dilsiz, en büyük gıda israfının da ekmekte yapıldığını belirtti. Dilsiz, çöpe atılan ekmek nedeniyle yıllık 600 bin tona yakın buğdayın israf edildiğini kaydetti.