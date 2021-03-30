650 bin işçiye zam için sendikalar birleşti

Kamuya geçtikleri halde 3 yıldır pazarlık masasına oturtulmayan 450 bin taşeron işçinin bu yıl ilk defa toplu sözleşme zammı alacağı kritik görüşmeler başlıyor. Mevcut kadrolularla birlikte toplam 650 bin kamu işçisine 2021 ve 2022 yıllarında verilecek zam oranının belirleneceği pazarlık masasının bir tarafında hükümet, diğer tarafında Türk-İş olacak. Ancak görüşmeler öncesinde Türk-İş'in, zam ve sosyal hakları belirlemek üzere Hak-İş'e ortak çalışma daveti yaptığı bildirildi. Ortak çalışma kararını gazetecilerle sohbette açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş'in davetini memnuniyetle kabul edip çalışmalara başladıklarını söyledi. Arslan, pandemi döneminde zorlu bir zam süreci yaşanacağını belirtirken, esnek çalışma modellerine ilişkin endişelerini de anlattı.

ERGÜN BEY'DEN DAVET

Arslan, toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesinde Türk-İş'ten sürpriz davet aldıklarını söyledi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın kendisini arayarak daveti ilettiğini belirten Arslan, “Ergün Bey aradı, kamu çerçeve protokolüyle ilgili birlikte çalışmayı teklif etti. Memnuniyetle kabul ettik. Teknik seviyede ve oldukça verimli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Başarılı bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.

BEKLENTİ BÜYÜK

Arslan, bu yılki kamu toplu iş sözleşme görüşmelerinin geçmiş yıllardan çok daha fazla işçiyi kapsaması ve eski taşeron işçilerin ilk kez toplu sözleşmeye dahil olmaları nedeniyle büyük önem taşıdığını belirtirken, “Bu görüşmelerden özellikle kadroya yeni geçen işçilerin beklentisi çok büyük. Pandemide zor bir süreç olacak. Keşke belediye işçileri için de toplu görüşme yapılabilse” dedi.

‘PATRONLAR ARKADAN DOLANMAYI İYİ BİLİYOR’

Mahmut Arslan, ücretsiz izin desteğinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere destek için getirildiğini ancak kötüye kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Ücretsiz izne gönderilen işçi sayısı 2.7 milyona ulaştı. Uygulama kontrolden çıktı. İşveren istemediği işçiyi, sendikal faaliyetlere katılanları ücretsiz izne çıkartıp 1.420 liraya mahkum ediyor. TİSK hariç, Türk müteşebbisleri kanunların arkasından dolanma konusunda çok tecrübeli.”