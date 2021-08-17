AB ikinci çeyrekte yüzde 1,9 büyüdü

27 ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği'nin ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 oranında büyüdü. 19 ülkeli euro bölgesinde büyüme aynı dönemde yüzde 2 oldu.

SOZCU.COM.TR

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2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Avrupa Birliği (AB) ekonomisi yüzde 1,9, euro bölgesi yüzde 2 büyüdü.

AB ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,2 oranında büyüdü. Bu oran euro bölgesinde yüzde 13,6 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (AB) bugün açıkladığı verilere göre, 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre AB ekonomisi yüzde 0,1, euro bölgesi ekonomisi yüzde 0,3 oranında küçülmüştü.

İSTİHDAM ARTTI

2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdam AB'de yüzde 0,6, euro bölgesinde yüzde 0,5 oranında arttı.

ABD ekonomisi de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı çeyreğine göre yzde 12,2 oranında büyümüştü.

AB’de 27 üye ülke bulunuyor, bunların 19’u euroyu para birimi olarak kullanıyor.

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