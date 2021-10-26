ABD, Sudan’a yapacağı 700 milyon dolarlık yardımı darbe nedeniyle askıya aldı

ABD, ağır ekonomik sorunlarla boğuşan Sudan'a yapacağı 700 milyon dolarlık yardımı başbakanın ve diğer hükümet yetkililerinin ordu tarafından tutuklamasının ardından askıya aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD, Sudan’da başbakanın ve diğer hükümet yetkililerinin ordu tarafından tutuklamasının ardından ülkeye yönelik 700 milyon dolarlık acil yardım paketini durdurma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price dün gazetecilere verdiği demeçte, “Nerede durduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Sivil liderliğindeki geçiş hükümetine geri dönülmesi gerekiyor” dedi.

Price, ABD’nin fonları askıya almasının amacını “ülkenin demokratik geçişini desteklemek” olarak niteledi.

Price ayrıca yetkilileri siyasi tutukluları serbest bırakmaya, geçiş hükümetini eski durumuna getirmeye ve barışçıl protestoculara karşı şiddet uygulamamaya çağırdı.

SUDAN AĞIR EKONOMİK SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

Sudan siyasi çalkantıların yanı sıra büyük bir ekonomik kriz içinde.

Silahlı çatışmaların ve ağır uluslararası yaptırımların damgasını vurduğu 30 yıllık yönetimin ardından 2019’da eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden bu yana ekonomi daha da kötüleşmeye devam ediyor.

Sivil yetkililer son olarak geçtiğimiz aylarda IMF yardımlarının ardından keskin bir devalüasyona gitti ve ülkedeki yakıt sübvansiyonlarını kaldırdı. Yakıt fiyatlarının iki kattan fazla yükselmesi ülkede büyük bir hoşnutsuzluğa neden olmuştu.

Sudan’da enflasyon Ağustos ayında yüzde 367 seviyesinde, Temmuz ayında ise yüzde 423 seviyesinde gerçekleşmişti.

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