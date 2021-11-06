ABD Temsilciler Meclisi’nden 1 trilyon dolarlık altyapı planına onay

ABD’de Temsilciler Meclisi, 1 trilyon dolarlık altyapı planına onay verdi. Demokratlar için 'zafer' niteliğinde olan plan, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasına sunulacak.

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ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden yönetiminin 1 trilyon dolarlık altyapı planını oyladı. Yapılan oylamada altyapı paketi, 206’ya karşı 228 oyla kabul edildi.

Demokratlardan 6 isim “hayır” oyu kullanırken, 13 Cumhuriyetçi isim ise “evet” oyu verdi. Plan, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'a sunulacak.

Altyapı paketi, Ağustos ayında 19 Cumhuriyetçi ismin de desteğiyle Senato’dan geçmişti.

OTOYOL VE KÖPRÜLER İÇİN KAYNAKLARI İÇERİYOR

Biden’ın ekonomi planının ikinci aşamasını içeren 1.75 trilyon dolar değerindeki sosyal harcama paketinin de oylanması bekleniyordu. Ancak ılımlı Demokratlar ılımlı paketin maliyetine ilişkin Kongre Bütçe Ofisi’nin tarafsız bir değerlendirmesini talep edince oylama ileri bir tarihe kaldı.

Demokratlar tasarının kasım ayının sonundaki Şükran Günü tatilinden önce yürürlüğe girmesini bekliyor.

Altyapı planı kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor. Paket, otoyolların, köprülerin, şehir içi toplu taşıma sistemlerinin ve demiryolu ağlarının modernizasyonunu, ayrıca temiz içme suyu, yüksek hızlı internet ve ülke çapında elektrikli araç şarj istasyonları için ayrılan kaynakları içeriyor. (İHA)



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