ABD Temsilciler Meclisi’nden borç limitinin askıya alınmasına onay

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin askıya alınmasına ilişkin bütçe tasarısını onayladı. Borç limitinin askıya alınması için yasanın senatoda da onaylanması gerekecek.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin borçlanma limitini 2022’nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı, dün ABD Temsilciler Meclisi’nde 211’e karşı 220 oyla kabul edildi.

Temcilsiler Meclisi’nden geçen yasa tasarısının nihai olarak onaylanması için Senato’dan da geçmesi gerekiyor.

SENATODA DESTEK ARANACAK

Senatoda cumhuriyetçilerden borç limitinin kaldırılmasına destek aranacak.

Senato borç limitini askıya almazsa, ABD’nin Ekim ayında temerrüde düşme tehlikesi bulunuyor.

Uzmanlar temerrüdün felaket bir olay olacağını ve Amerikan ekonomisinin çeşitli sektörleri için önemli bir tehdit olduğu yorumlarında bulunuyor.

31 TEMMUZ’DA DOLMUŞTU

ABD’de 2019’da hayata geçirilen yasayla askıya alınan yasal borç limitinin süresi 31 Temmuz’da dolmuş ve 1 Ağustos itibarıyla ABD’nin ödenmemiş borcu yasal sınıra ulaşmıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limiti nedeniyle 2 Ağustos'tan itibaren olağanüstü önlemleri uygulamaya sokmuştu.

HAZİNE BAKANI UYARDI

ABD Hazine Bakanı Yellen de önceki gün yazdığı bir makalede, “ABD'nin olası bir temerrüdü halihazırda süren halk sağlığı acil durumunun zararını artıracak tarihi bir mali krizi tetikleyebilir, ABD'yi durgunluğa sokar ve kalıcı olarak daha zayıf bir ulus hâline getirir” ifadelerine yer vermişti.

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