ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 348 binle beklentilerin altında gerçekleşti​. İstihdam ve işsizlik verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltma ve faiz artırma takvimi ile doların seyri açısından önem taşıyor.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​348 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 363​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 375 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 377 bin olarak revize edildi.

DÖRT HAFTALIK ORTALAMA 377 BİN 750

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 377 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2.82 milyon seviyesine geriledi. (REUTERS)

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