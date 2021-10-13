AB’den enerji fiyatlarına karşı hamle: Acil durum önlemleri hazırlandı

Avrupa Birliği, enerji fiyatlarındaki artışla mücadele için acil durum önlemleri hazırladı. Üye ülkelerin ortak satın alma konusunda işbirliği yapmasının olanaklarının da araştırılmasına karar verildi.

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Avrupa Komisyonu, AB’nin artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmekte kullanabileceği önlemlere dair bir taslak hazırladı ve fiyat artışlarının etkisini azaltmak için ülkelerin birlikte ortak gaz satın alması fikrini araştıracağını açıkladı.

Elektrik ve gaz fiyatlarında bu yıl yaşanan rekor yükseliş sanayi üretiminde aksamalara ve tüketicilerin ısınma faturalarının yükselmesine neden oldu. Bu gelişmeler AB’nin enerji vergi indirimi ya da daha düşük gelirli haneler için yardım gibi acil durum önlemleri hazırlamasına yol açtı.

İŞBİRLİĞİ ADIMI

Komisyon, ülke bazında artan fiyatlara karşı alınacak önlemlere izin verilmesini onayladı. Aynı zamanda gelecekteki fiyat şoklarını önlemeyi amaçlayan işbirliği içerisinde adım atma fikrini öne sürdü.

Komisyon üye ülkelerin ortak bir şekilde stratejik olarak gaz rezervi satın almasının “muhtemel faydalarını araştıracağını” açıkladı. Ülkelerin böyle bir işbirliği içerisine girmesinde gönüllülük esas alınacak.

Ortak gaz satın alım görüşmelerini İspanya liderliğinde yürüten AB üyelerinden bazıları kısa dönemli bir kriz için kalıcı düzenleyici önlemlerin getirilmesine dair endişe duyuyorlar.

NİSANDA İSTİKRAR BEKLENİYOR

Komisyon, gaz fiyatlarının Nisan’da daha düşük bir seviyede istikrara kavuşmasını bekliyor.

AB liderleri fiyat artışına karşı kullanılabilecek yöntemleri 21-22 Ekim’de düzenlenecek zirvede görüşecek. AB ülkelerinin enerji bakanları da fiyat artışlarını görüşmek için 26 Ekim’de olağanüstü bir toplantı düzenleyecek. (REUTERS)

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