ABD’nin üretici enflasyonu son 11 yılın en yükseğinde

ABD üretici fiyatları, arz kısıtlamalarının devam etmesiyle Kasım ayında beklentilerin üstünde arttı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de bugün açıklanan üretici enflasyonu Kasım’da aylık 0.8, yıllık 9,6 arttı. Geçtiğimiz ay ÜFE yıllık yüzde 8,8, aylık yüzde 0,6 olarak gerçekleşmişti. Beklentilerse aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllıkta yüzde 9,2 seviyesindeydi.

Üretici fiyatları endeksi, malların ve hizmetlerin satın alımı sırasında imalatçılar tarafından karşılaşılan fiyatlardaki değişiklik oranı belirliyor.

KASIM 2010’DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

ÜFE’de kaydedilen bu seviye, Kasım 2010’dan bu yana kaydedilen en büyük artış oldu. Bu enflasyon seviyesi, fiyat artışlarının bir süre yüksek kalabileceği yönündeki endişeleri destekledi.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enflasyonun geçici olduğu yönündeki tezi terk ettiklerini açıklamıştı.

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