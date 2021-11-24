Abu Dabi Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat imzalanacak

Abu Dabi Veliaht Prensi bugün Ankara'ya gelirken, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları içeren bir dizi anlaşma imzalanacağı aktarıldı. Borsa İstanbul ve Varlık Fonu'nun yanı sıra hükümete yakın Kalyon ve CCN Grup ile de BAE arasında yatırım anlaşması yapılacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) iki Türk şirketiyle ayrı anlaşmalar yapacak.

Üst düzey Türk yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgilere göre, Nahyan'ın ziyaretinin ardından bugün, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşma imzalanacak.

Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar da imzalanacak.

Söz konusu yatırım anlaşmaları Birleşik Arap Emirliklerinin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından imza altına alınacak.

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak genel iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.

Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.

İKİ BORSA ARASINDA MUTABAKAT

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul tarafından da iki ülke borsaları arasındaki iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası taraflar arasındaki bir diğer anlaşma olacak.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşma Türkiye'de 3 GW'ye kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

ADQ'nun ayrıca Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group'la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.

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