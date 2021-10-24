Açılan 2 dükkandan 1’i kepenk kapattı

Resmi verilere göre, bu yılın ilk 6 ayında ülke genelinde açılan her 2 işyerinden 1’i kapısına kilit vurdu. En büyük yaprak dökümü İstanbul’da yaşandı.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomik kriz yüzünden halk harcayacak para bulamayınca esnaf da ayakta duramaz hale geldi. 2016'dan bu yana açılan her 3 dükkandan 1'i kapanırken, bu yıl sayı daha da artarak açılan her 2 dükkandan 1'i kapandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, pandeminin başından bugüne hükümetin verdiği desteklerle ayakta kalabilen esnaf sayısını sordu. Demirtaş'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2016-2020 yılları arasında yılda yaklaşık 106 bin ila 131 bin civarında şirket ve ticari işletme kurulduğunu, buna karşılık 33 bin ila 41 bin civarında şirket ve işletmenin kapandığı bilgisini verdi.

2'Sİ GELİYOR, 1'İ GİDİYOR

Muş, ekonomik krizin iyice hissedilmeye başladığı bu yılın ilk 6 ayında ise 68 bin 964 yeni şirket ve ticari işletme açılmasına karşın aynı dönemde 31 bin 775 şirket ve işletmenin kapanıp ticari hayattan silindiğini bildirdi. Muş'un açıkladığı veriler, kapanan şirket ve ticari işletme sayısının yıllar sonra ilk kez 2021'de açılan şirket ve işletme sayısının yaklaşık yarısına ulaştığını ortaya koydu. Muş'tan gelen yanıt, bu yıla kadar açılan her 3 işletmeden yaklaşık 1'inin kapanıp, en azından 2'sinin ayakta kaldığını, bu yılın ilk yarısında ise durumun daha da kötüleşerek her 2 işletmeden 1'inin kepenk indirmek zorunda kaldığını gösteriyor.

İSTANBUL'DA DURUM VAHİM

Bu dönemde en ağır kepenk kapatma ise İstanbul'da yaşandı. Geçen yıl açılan 52 bin işyerine karşılık sadece 17 bin işyerinin kapandığı İstanbul'da yılın ilk 6 ayında 27 bin 562 işyeri açılıp 20 bin 674 işyeri kapandı. Bu İstanbul'da açılan her 3 dükkandan 2'sinin kapandığını gösteriyor.

Döviz kurlarındaki artışa nasıl dayanacaklar?

CHP Milletvekili Demirtaş, kepenk kapatan esnaf sayısındaki olağanüstü artışı, “tehlikeli tırmanış' olarak yorumladı. Demirtaş, “Esnafın vahim durumunu gösteren 2021'in ilk yarı verileri bu kadar kötüyse, dövizin olağanüstü düzeylerde arttığı, içinde yaşadığımız bu dönemde ağırlaşan tabloyu düşünmek bile istemiyoruz. Sattığı malın yerine yenisini koyamaz hale gelen, sürekli artan zamlar yüzünden müşterisi kalmayan esnaf bu şartlarda nasıl ayakta duracak?” diye sordu.