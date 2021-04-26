Açlık sınırı 3 bin 414 liraya yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan 2021 sonuçları açıklandı.

AÇLIK SINIRI SON BİR YILDA 446 LİRA ARTTI

Açlık sınırının 446 lira arttığı son bir yılda, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama bin 119 lira, yoksulluk sınırı ise bin 565 lira yükseldi.

Gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan hızlı fiyat artışı dengeli ve sağlıklı beslenebilmek için yapılması gereke aylık gıda harcaması tutarını, diğer bir ifadeyle açlık sınırını nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artırarak 3 bin 414 liraya kadar çıkardı.

Gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 8 bin 266 liraya yükselirken yoksulluk sınırı da 11 bin 680 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI 11 BİN 680 LİRAYA YÜKSELDİ

Açlık sınırı nisanda bir önceki aya göre 18 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 87 lira ve yoksulluk sınırı da 105 lira arttı. Bu yılın ilk dört aylık döneminde ise açlık sınırı 268 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 225 lira arttı.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da ocak-nisan döneminde toplam 493 liralık artışla 11 bin 680 liraya yükseldi.

AÇLIK SINIRI 3 BİN 414 LİRA

Gıda fiyatlarında yaşanan artış, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete göre hesaplanan açlık sınırının nisanda 3 bin 414 liraya yükselmesine yol açtı.

Bu yıl Mart’ta 3 bin 396lira ola dört kişilik bir ailenin açlık sınırının nisanda bu düzeye yükselmesinde, et, meyve, kuru bakliyat fiyatlarındaki artışlar etkili oldu. Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et-yumurta için nisanda harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 6 lira,geçen yıl aralık ayındaki düzeyine göre 33 lira ve son bir yılda ise 114lira artarak 956 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 5 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 14 liralık artışla 85 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama nisanda bir önceki aya göre 6 lira azalırken, ilk dört aylık dönemde 163 lira ve geçen yılın nisan ayına göre ise 228 lira artarak 827 lira oldu.

Meyve harcaması için ayrılması gereken para nisanda 43 lira, bu yılın ilk dört aylık döneminde 59 lira arttı, son bir yılda ise 36 lira azalarak 341 lira olurken, dört kişinin yapması gereken sebze harcamasının parasal tutarı da nisanda 329 liraya geriledi. Sebze harcamalarında son bir ayda 19 lira, yılın ilk dört aylık dönemde 24 lira ve son bir yıllık dönemde de 21 lira azaldı.

Yapılan hesaplamalara göre nisanda 10 lira azalarak 444 liraya gerileyen dört kişilik bir ailenin ekmek, un ve makarna için bir ayda yapması gereken harcamada son bir yıllık dönemde ise 65 liralık artış yaşandı.

Pirinç ve bulgur harcamaları nisanda bir lira son bir yılda 15 lira artarak 88 lira oldu. Sıvı yağa yapılması gereken harcama nisanda değişmedi, son bir yılda ise 21 lira artarak 75 liraya çıktı. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da nisanda 214 lirada kaldı.

Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama da değişmedi ve 55 lirada kaldı. Nisanda açlık sınırı yetişkin bir erkek için 981lira, yetişkin bir kadın için 785 lira, çocuk için 589 lira ve genç için de bin 60 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da nisanda, 8 bin 266 liraya çıktı.

Nisanda giyim ve ayakkabı harcamaları 614 liraya çıktı. Barınma (kira dahil) harcamaları bin 740 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları 974 liraya çıkarken, sağlık harcamaları 393lira oldu. Ulaştırma harcamaları bin 709 lirada kalırken, haberleşme harcamaları 512 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 334 liraya çıktı. Eğitim harcamaları 256 lira olurken, otel harcamaları 678 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 521 lira olarak hesaplandı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 534 lira oldu.

Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk dört aylık döneminde 225 lira son bir yılda ise bin 119 liralık artış yaşandı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise nisanda 11 bin 680 liraya çıktı.Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk dört aylık döneminde 493 liralık artış yaşandı. Yıllık artış ise bin 565 lira oldu.