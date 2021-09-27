Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas açılıyor: Fark 224 TL oldu

TÜRK-İŞ'in son açıkladığı rakamlara göre yıllık yüzde 24,56 artarken açlık sınırı 3 bin 49 TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ), eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını bugün açıkladı.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan ve ‘açlık sınırı olarak’ da bilinen dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı eylülde 3 bin 49 TL oldu.

Böylece asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 224 TL’ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 9 BİN 931 TL OLDU

‘Yoksulluk sınırı ise 9 bin 931 olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarından oluşuyor.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 709,23 TL oldu.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 24,56

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 17,72 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,58 olarak hesaplandı.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARINDA ARTIŞ

Yaş sebze-meyve fiyatları, mutfak harcamasını olumsuz etkileyen önemli unsur oldu.

Geçtiğimiz ay 7,50 TL olan ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay 8,28 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz ay 6,67 olan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 8 TL'ye yükselirken ortalama kilogram meyve fiyatı da 6,64’ten 8,70 TL’ye çıktı.

İlginizi Çekebilir Gıda fiyatlarında zam yağmuru hız kesmiyor