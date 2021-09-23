Adana Ticaret Odası Başkanı: Fahiş fiyat artışlarının sebebi haller değil

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ni ziyaret eden Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, “Fahiş fiyat artışlarının sebebi haller değildir. Haller özellikle fiyat istikrarını sağlayan aracı kurumlardır” dedi.

Mehmet SERBES

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Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde toptancı halini gezen ve esnafı dinleyen Menevşe, fahiş fiyat tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ATO Başkanı Menevşe, “Üretim, lojistik gibi son zamanlarda artan giderlerin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıması kaçınılmazdır. Toptan ticaretin yapıldığı haller fiyatları yükselten değil, aksine fiyatları dengeleme görevini yapan mahallerdir” dedi.

“ALIŞVERİŞİN ÇOĞU HAL DIŞINDA”

Menevşe, ”Halcilerimiz özellikle son dönemde tüketiciyi rahatız eden fiyat artışlarından sorumlu tutulmaktadırlar. Şu anda yaş sebze ve meyvenin hallerdeki cirosu tüm toptan alışverişin ancak yüzde 40’ını kapsamaktadır, alışverişin yüzde 60’lık kısmı hal dışında gerçekleşmektedir. Tüm piyasaya hakim olamayan halcileri fiyatların artışından dolayı sorumlu tutmak haksızlık olur” dedi.

Menevşe sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haller aslında sistemi kayıt içine çeken, vergi ziyanını önleyen ve fiyatların kolaylıkla denetlenebildiği, arz ve talebin buluşup fiyatların istikrarlı bir şekilde teşekkülünü sağlama görevini icra eden mahallerdir.

“FARKLARIN MASAYA YATIRILMASI ESNAFIN DA ARZUSU”

Alışverişin hal dışına taşıması piyasanın yeterli şartların oluşmadığı bir zemine kaydırmaktadır, bu durumda piyasanın kontrolü sağlanamamaktadır. Üretici ile nihai tüketici arasında ürünün kat ettiği zaman ve aralarındaki farkların incelenmesi ve izah edilebilir maliyet artışlarının dışındaki farkların masaya yatırılıp bu konuda gereken tedbirlerin alınmasının hal esnafının arzusu olduğunu gördük.

Hallerin fiyat artışına neden olabilecek bir konumu yoktur. Bilakis bu yerlerin modern bir yapıya geçişlerini sağlamak ve dijitalleşmeyi teşvik etmek suretiyle, borsa gibi faaliyet gösteren serbest piyasa şartlarına göre çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.”

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