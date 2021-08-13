Adidas, 3,8 milyar dolara aldığı Reebok’u 2,5 milyar dolara satıyor

Dünyaca ünlü spor ürünleri markası Adidas, düşük performans gösteren Reebok markasını Authentic Brands Group şirketine 2,5 milyar dolara satmak için anlaşmaya vardı.

SOZCU.COM.TR

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Adida Reebok’u 2006’da 3,8 milyar dolara satın almıştı.

Şirketler Perşembe günü yaptığı açıklamada, fiyatın çoğunluğunun nakit olarak ödeneceğini, geri kalanının ertelenmiş ve şarta bağlı olarak ödeneceğini söyledi. Anlaşmanın 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Adidas, 15 yıldır Reebok’un performansını canlandırmaya çalışsa da şirket bu yılın başından beri oldukça kötü durumda.

15 YILLIK UĞRAŞ

1980’lerde büyük bir patlama yapan Reebok markası, bir dönem satış verilerinde spor devi Nike’ı dahi geride bıraksa da şuan eski günlerine oldukça uzakta. 2006’da Adidas tarafından satın alınan marka, Adidas’ın uzun uğraşlarına rağmen eski günlerine geri döndürülemedi.

2016 yılında Adidas’ın CEO’su olan Kasper Rorsted, Reebok’a öncelik verdi. Düşük performans gösteren mağazalar kapatıldı ve bazı lisans anlaşmalarının süresinin dolmasına izin verildi ve maliyetler düşürüldü.

2018 yılında yılında Ariana Grande ve Cardi B gibi ünlü isimlerle iş birliği yapan Reebok, 2019’un başlarında kârlılığını geri kazandıktan sonra yeni ayakkabı serileriyle büyüme yaratmaya çalıştı. Ancak 2020’ye gelindiğinde pandeminin vurduğu Adidas çareyi Reebok’u satmakta buldu.

2020 yılında pandemi Adidas’ın satışlarını yüzde 2 düşürürken, Reebok’ın satışlarını yüzde 7 azaldı.

ŞİRKET TARİHİNİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI

Authentic Brands CEO’su Jamie Salter yaptığı açıklamada, anlaşmanın şirketin büyümesi için “önemli bir kilometre taşı” olduğunu söyledi.

Salter, 2.5 milyar dolarlık anlaşmanın Authentic Brands’in kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük anlaşma olduğunu belirtti.

Temmuz ayında ABD’de halka arz için başvuruda bulunan Authentic Brands, Barneys New York ve Brooks Brothers gibi iflas etmiş varlıklar da dahil olmak üzere 30’dan fazla şirketi satın aldı.

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