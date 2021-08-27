Erdoğan’dan 11 ille ilgili yeni karar! Resmi gazetede yayımlandı

Afetin vurduğu Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın'la ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Afet bölgelerindeki ödemelerle ilgili yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi;

“Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ilgili kararın yürürlüğe konulmasına 7256 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin on altıncı fıkrası ile 7326 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.”