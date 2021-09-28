Ağaoğlu’ndan Milas açıklaması

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Muğla’nın Milas ilçesinde yapacağı yaklaşık 30 bin kişilik kent projesine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından yapılması planlanan yaklaşık 30 bin kişilik kent projesine Milas ve Bodrumlu vatandaşlar tepki göstermişti.

“4.8 MİLYON METREKARE ARAZİDE OTURUM ALANI YÜZDE 10'U GEÇMEYECEK”

Ağaoğlu Şirketler Grubu, gelen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, projenin, yaklaşık 4,8 milyon metrekare arazi üzerindeki taban oturum alanının yüzde 10'u geçmeyeceği ve arazinin geri kalan yüzde 90'lık kısmının ise yeşil alan, akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları olarak planlandığı belirtildi.

“KUŞ BİLİMCİ AKADEMİSYENLERLE ÇALIŞILACAK”

Projede, Türkiye'nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman ve akademisyen kadrosunun görev aldığı belirtilerek bölgedeki doğal yaşamla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Kuşların beslenmesi ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm destekler yapılacaktır. Bu konuda alanında yetkin ornitolog (kuş bilimci) akademisyenler ile çalışmalar yapılmakta olup sadece önleyici değil, kuşların doğal hayatını geliştirici eylem planları hayata geçirilecektir. Sulak alanın değerini daha da öne çıkaracak ahşap seyir terası vb. çalışmalar yine uzmanların kontrolünde gerçekleştirilecektir.”

“PROJE BAŞLAMADAN BÖLGENİN EN BÜYÜK AĞAÇ VE BİTKİ SERASI GELİŞTİRİLDİ”

“Sosyal medyada cevap vermekten dahi hicap duyduğumuz ve yanan orman arazileri üzerine bir proje geliştirileceği yönündeki iddiaları da üzülerek izlemekteyiz” denilen açıklamada, “Arazimizde, 1988'den beri bölgenin en önemli çevreci figürlerinin himayesinde Bodrum'un en büyük ağaç ve bitki seralarından biri geliştirilmiş ve düzenli bakımları yapılmaktadır. Bölgenin dokusuna uygun olarak geliştirilen ağaç ve bitkiler ile bölgenin en yeşil yerleşkelerinden birini yapabilmeyi arzu etmekteyiz. Proje Türkiye'nin bu denli büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir” ifadeleri kullanıldı.

18 DELİKLİ GOLF SAHASI YAPILACAK

Projenin salt bir konut inşaatı şeklinde lanse edilmeye çalışıldığını ve bunun gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Oysa proje çocuk, genç, yetişkin ve ileri yaş tüm kesimlere hitap eden eğitim, kültür-sanat, sağlık, turizm, teknoloji, spor gibi birçok alt konsepti de içeren ve dünya standartlarında bir anlayışla tasarlanmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsayıcı ve insan odaklı projelerden birinin sorumluluğunu taşıyarak her adımımızı büyük bir dikkatle atmaktayız. Projede yer alacak 18 delikli golf sahası ile Milas bölgesi, bölgedeki diğer golf sahası yatırımları ile golf turizmi için önemli destinasyonlardan biri olma şansını yakalayacaktır. Golf turizmi bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır” denildi.

“PROJE SUYUNU DENİZDEN, ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ÜRETECEK”

Yapılacak projede, deniz suyu arıtılarak kullanım suyu elde edileceği ve kullanılan atık suyun tekrar arıtılarak yeşil alanların sulanmasının sağlanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, projenin enerji ihtiyacının yenilenebilir güneş enerjisinden sağlanmasının planlandığı belirtilerek “Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi atık suyun tekrar arıtılarak doğaya kazandırılacağı, kendi kendine yeten ve hatta faydaları açısından bölgeye katkı sağlayacak bir proje olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Altyapı ve çevre ile ilgili yatırımların şirketin kendi kaynakları ile yapılacağı belediye ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyeceği vurgulandı.

“TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERİNDEN BİRİ”

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

“Şirketimiz Muğla–Milas Turizm Yerleşkesini, bölgeye yabancı bir dış yatırımcı gibi değil, bölgenin tüm gereksinimlerini bilen, doğasına, kültürüne, dokusuna sahip çıkan bir anlayışla geliştirmektedir. Proje tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşayacağı bir habitat anlayışıyla gerçekleştirilecektir.

Tamamlandığında Milas'ın eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun değerini daha da parlatacaktır. Başta Muğla ve Milas olmak üzere tüm Ege'nin iftihar edeceği bir kazanım elde edilecektir. Bu konuda her türlü yapıcı eleştiriye, etkileşim ve fikre açık olduğumuzu tüm içtenliğimizle belirtmek isteriz.

Çözüm ortağı olarak gördüğümüz ilgili yerel yönetimlerin, bölge sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, akademik çevrelerin, haklı eleştirilerinin ve önerilerinin de tarafımızdan değerlendirileceğinin bilinmesini isteriz.

Ortak bilinç çerçevesinde ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla attığımız tüm bu adımlar, ülkemize katkı, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak amacı taşımaktadır.

Bu kapsamda, proje gelirlerinden, yerleşkemiz haricinde bölgenin korunması için yapılacak faaliyetlere ayrıca maddi destek sağlayacağımızı da taahhüt ederiz.”