Ağbaba: 2020’de en az 100 bin esnaf kepenk kapattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bazı dostlar geldi, ‘Dükkanlar kapanıyor' dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok” sözlerine yönelik açıklamada bulundu. Pandemi ile birlikte efsnafın entübe olduğunu söyleyen Ağbaba, 2020 yılından iflas ederek kepenk kapatan esnafın en yoğun olduğu beş ilin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olduğunu söyledi.

2020 YILINDA İFLAS EDEN ESNAF SAYISI 100 BİNE DAYANDI

Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

“Zamanında darbe girişimini eniştesinden, ekonomiyi damadından öğrenen Erdoğan'ın esnafın içler acısı halini ‘bazı dostlarından' öğrenmesi bizi şaşırtmadı. Saray'da lüks ve şatafat içinde yaşayıp ekmek derdini anlatana keyif çayı fırlatan birinden esnafın halini anlamasını da beklemiyorduk zaten.

Ancak burada kamuoyunu aydınlatmak adına gerçeklerin sıklıkla dile getirilmesi gerekiyor. Salgın süreci, esnafı entübe hale getirdi. Birçok esnaf borçlarını ödeyemediği için kepenk kapatmak zorunda kaldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre 2020 yılında en az 99 bin 588 esnaf meslekten ve sicilden terkini gerçekleştirerek kepenk kapattı.

Bir başka deyişle 2020 yılında her gün ortalama en az 273 esnaf iflas etmiş oldu. 2020 yılında toplamda 80 bin 166 esnaf sicil terkini gerçekleştirirken, 19 bin 422 esnaf ise meslek terkini gerçekleştirdi. 2019 yılında ise bu oran 114 bindi, yani son iki yılda toplamda en az 213 bin esnaf sicilden ve meslekten terkini yaparak kepenk kapatmış oldu.”

2020 YILINDA EN ÇOK ESNAF İFLASI OLAN 5 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnafı ziyaret ederek sorunu onlardan dinlemesi çağrısında bulunan Veli Ağbaba, “2020 yılından iflas ederek kepenk kapatan esnafın en yoğun olduğu beş il İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

2020 yılında; İstanbul'da 9 bin 587 esnaf, İzmir'de 6 bin 537 esnaf, Ankara'da 5 bin 586 esnaf, Antalya'da 4 bin 735 esnaf Bursa'da 3 bin 993 esnaf, sicil ve meslek terkinini yaparak kepenk kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dostlarına biraz daha kulak vermesini tavsiye ediyoruz.

Sadece dostlarına değil, Saray'ından çıkıp biraz da esnafın sorunlarını dinlemesini, kira, fatura, vergiler altında esnafın nasıl can çekiştiğini görmesini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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