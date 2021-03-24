Ağbal’ın faturası 7 tünel, 2 baraj oldu

MHP eski Milletvekili ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, Merkez Bankası Başkanı'nın gece yarısı görevden alınmasının Türkiye'ye maliyetinin çok ağır olduğunu açıkladı. Türkiye'nin 106 milyar dolar kamu dış borç tutarı olduğuna dikkat çeken Oğan, “Döviz kurundaki her 10 kuruşluk artış bize bir Avrasya Tüneli kaybettiriyor. Cumadan pazartesiye 2 tane Atatürk Barajı, 7 tane Avrasya Tüneli, 1.800 kilometre hızlı tren hattı kaybettik” dedi.

TEMEL MESELE GÜVEN

Normal ülkelerde merkez bankası başkanlarının 10-15 sene görevde kaldığına dikkat çeken Oğan, “Naci Ağbal sadece 4.5 ay görevde kalabildi. Bir mevsimlik işçinin bile görev süresi 3 aydır” dedi. Sinan Oğan, burada dikkat edilmesi gereken temel meselenin güven olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DÖVİZ ÇÖZÜLEBİLİRDİ”

“Siz bu ülkeye dışarıdan para getirmek zorundasınız. Türkiye'nin dış borç stoğunun içerisinde dövizin oranı 2011'de yüzde 27 iken, 2020'nin ocak ayında bu oran yüzde 56'ya çıkmış. Ve Türkiye'nin çok ciddi şekilde dış borç yükü artıyor. Bu ülkeye yabancı sermaye çekmek için birinci kural güven, ikinci kural öngörüdür. Naci Ağbal'ın yaptıklarını biraz beklesek, yaza doğru toplumda yastık altındaki döviz stokları çözülmeye başlardı. 128 milyar dolar döviz stoğumuz eridi, o da yavaş yavaş dolmaya başlayacaktı. Ancak spekülatör gruplar böyle bir karar alabilir. Hükümetteki tek adama bağlı atama kararında inisiyatif kaybedildi.”

KİMSE CUMHURBAŞKANI'NA ‘YANLIŞ KARAR' DİYEMİYOR

Sinan Oğan, kimsenin risk alıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a aldığı kararların yanlış olduğunu söylemediğini savundu. “Önceden yanında daha akil isimler vardı, frenliyordu. Şimdi yok. Naci Ağbal vardı ve o da görevden alındı” diyen Oğan, konuşmasında “Başkanlık sisteminde her şeyin hızlı olacağı, hızlı karar alınacağı söyleniyordu. Gerçekten hızlı oldu ama doğru olmadı. Cumhurbaşkanı reaksiyonel davranıyor, kızıyor ve görevden alıyor” ifadelerine yer verdi.