AGİ kalktı mı, kimler alacak? AGİ 2022 ne kadar?

AGİ 2022 yılı itibariyle zamlı olarak ödenecek ancak asgari ücret üzerindeki vergi kalkacağı için asgari ücret ile çalışanlara AGİ ödenmeyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek. En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 lira olarak belirlendi.

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Çalışanların maaşına ek olarak bekar, evli, çocuklu durumuna göre değişerek verilen AGİ’de 2022 yılı itibariyle değişiklikler yaşanacak. Asgari ücrete yapılan zammın ardından, asgari ücrette artık AGİ olmayacağı duyuruldu.

AGİ KALKTI MI? AGİ KİMLER ALACAK?

Meclis'e sunulan yasa teklifine göre, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi sadece asgari ücretin brüt tutarını aşmayanların ücretler için kaldırılacak. Buna göre ‘asgari ücretli olarak çalışanların' ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacak.

* Asgari ücret üzerindeki vergi kalkacağı için AGİ ödenmeyecek.

* Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

AGİ 2022 YILINDA NE KADAR?

En düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak.

Evli olan eşi çalışmayan: 481 lira

Evli olan eşi çalışan: 402 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 543 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 462 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 522 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 684 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 603 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 643 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 684 lira