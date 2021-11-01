Akaryakıtta eşel mobil bitti, başka çareler bulunmalı

Küresel gelişmeler yüzünden eşel mobil teknik olarak işlemeyince akaryakıta ardı ardına zam geliyor. Dr. Bingöl, bakanların ÖTV feragati söyleminin yanlış olduğunu belirterek, “Bu hatalarını telafi çabası. KDV indirimi veya destek gibi başka çareler bulunmalı” dedi.

Nuray TARHAN

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, önceki hafta yaptığı açıklamada akaryakıtta feragat edilen Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) bu yıl 58.5 milyar TL'ye ulaşmasının tahmin edildiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da eşel mobil nedeniyle devletin vergiden feragat ettiğini ifade etti. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl ise maliye literatüründe “vergi feragati” diye bir kavramın olmadığını belirterek, “Bu kavramı bizim siyasetçiler icat etti ama yersiz ve yanlış bir icat. Çünkü burada feragat değil, yanlış ekonomi ve maliye politikaları sonucu dizginlenemeyen kur, faiz ve enflasyon artışını engellemek için uygulamaya konulan bir politika tercihi söz konusu. Yoksa tüketici ucuz, ÖTV'siz akaryakıt alsın kaygısı yok. O nedenle de bir feragatten, özveriden bahsetmek de mümkün değil” dedi.

SİSTEM İŞLEMİYOR

Mayıs 2019'da başladığında benzinde litrede sabit ÖTV'nin 2.52 TL, motorinde ise 2.05 TL olduğunu hatırlatan Bingöl, şunları söyledi:

“Yükselen kur, değeri düşen TL ve petrol fiyatlarının uluslararası piyasadaki artışı nedeniyle akaryakıt ürünlerinin rafineri çıkışları arttı. Bu nedenle, akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV sıfıra indi ve teknik olarak eşel mobil işlemez oldu. Artık gelen zamlar, vergiden karşılanamıyor, doğrudan pompaya yansıyor. 2022 bütçesine baktığımızda bu yıla göre artışın sadece yüzde 1 gibi olduğunu görmekteyiz, bu da bizlere teknik olarak işlemez hale gelen eşel mobil sisteminin veya daha doğru bir ifade ile ÖTV'siz akaryakıt uygulamasının 2022 yılında da devam edeceğinin habercisi olduğunu göstermektedir. Peş peşe gelen zamlara karşı mutlaka başkaca çareler düşünülmeli. Bu KDV indirimi de olabilir, devletin her 1 litre akaryakıta belli tutarda destek vermesi de.”

2022 bütçesi dar gelirli için vergi yükü demek

2022'nin dar gelirli vatandaşlar için özetinin vergi yükü olduğuna dikkat çeken Dr. Ozan Bingöl, “Ödeyeceğimiz 1 trilyon 430 milyar liralık verginin 786.7 milyar lirası ÖTV ve KDV'den oluşuyor. Yani her 100 liralık verginin 55 lirası sadece iki dolaylı vergiden toplanacak. Dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı yüzde 70'lere dayandı. Bu oran pek çok gelişmiş ülkede yüzde 35 seviyesinde” diye konuştu. Önümüzdeki yıl 10.5 milyar lira gelir hedefiyle cezaların da önemli bir gelir kalemi olacağına dikkat çeken Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelir vergisinden 262.6 milyar lira gelir bekleniyor. Bunun büyük bir bölümünü işçi ve memurlardan kaynakta kesilen vergi oluşturacaktır. 900 binden fazla kurumun ödeyeceği kurumlar vergisi ise 183 milyar olarak hedefleniyor. Yani çalışan, patrondan bu yıl da daha fazla vergi ödeyecek gibi duruyor. Gelir tarafı böyle iken maalesef harcama tarafı olumsuz bir tablo çiziyor. 2022 yılı için ödenecek olan toplam faiz tutarı 240 milyar lira. Bunun yanında bütçe açığının 278 milyar lira olarak öngörülmesi mali disiplinden kopuşun en net göstergesi.”