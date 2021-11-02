Akaryakıtta zam yağmuru şiddetlenebilir: Bank of America’dan petrolde 120 dolar tahmini

Petrol fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getirirken, Bank of America'dan petrol için 120 dolar tahmini geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve dünyada enerji fiyatlarındaki artışa paralel olarak akaryakıt zamları konuşulurken, petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği yönünde tahminler gelmeye devam ediyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America, artan taleple brent petrolün varil fiyatının Haziran 2022'ye kadar 120 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

ARZ TALEBİN GERİSİNDE

Francisco Blanch öncülüğündeki analistler küresel enerji krizinin gaz ve kömür fiyatlarında dünya çapında yükselişine neden olduğunu, bu durumun New York ve Londra'da işlem gören petrol fiyatlarında da hızlı toparlanmayı desteklediğini belirtti.

Yakıt talebindeki artış ve rafineri kapasitesindeki kısıtlamalarla petrol fiyatlarında artışın devam edeceğini belirten analistler bu kapsamda 2022 yılının Haziran ayında Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

İklim politikaları kapsamında petrolde yeni yatırımların azalması ve rezervlerin tüketilmesinin de fiyat artışında etkili olduğu belirtildi.

Birçok petrol işlemcisi de arzın talebi karşılaşmaması nedeniyle ham petrolün varil fiyatının yakında 100 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah itibariyle yüzde 0.4 artışla 85 dolar civarında işlem görüyor.

AKARYAKIT ZAMLARININ DEVAMI GELEBİLİR

Geçen sene pandeminin ilk aylarında talebin çökmesi ve OPEC+ içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle Brent petrol fiyatı 20 doların altına gerilemiş, ABD’de Batı Teksas tipi ham petrolünde (WTI) eksi fiyatlar görülmüştü.

Bu yıl hem Brent hem de WTI tipi ham petrolün varil fiyatında 85 dolar seviyesi görüldü.

Dolar cinsi olan uluslararası petrol fiyatındaki artışın yanı sıra Türkiye’de TL’deki sert değer kaybı da akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getirdi.

Eşel mobil sistemiyle zamların bir bölümü özel tüketim vergisinden (ÖTV) düşüldü ancak ekim ayında benzin, motorin ve LPG’de ÖTV sıfırlanınca zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansımaya başladı.

Önümüzdeki dönemde hem petrol fiyatlarındaki artış hem de TL’deki değer kaybı, akaryakıt fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.

Petrol fiyatlarının artışı, Türkiye’nin doğalgaz ithalatı maliyetlerinde artışı ve dolayısıyla yeni doğalgaz zamlarını da beraberinde getirebilir.

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