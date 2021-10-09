AKP iktidarında böyle şahlandık!

Son 19 yıldır AKP iktidarı ‘Şahlanıyoruz’ açıklamaları yaparken, vatandaşın alım gücü günden güne düştü. Halk hızla fakirleşirken borçları ise arttı.

Deniz AYHAN

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AKP iktidarı 19 yıldır ‘Şahlanıyoruz' açıklamaları yaparken, vatandaşın alım gücü günden güne düştü, borçları ise arttı. Dış borç 2002'de 150 milyar dolarken bugün 475 milyar dolar; benzin 2002'de 1.30 TL iken bugün 7.78 TL; dolar 2002'de 1.50 iken bugün 8.94 TL oldu. Çeyrek altın 2002'de 32 TL'yken bugün 863 liraya çıktı. Tüketici kredi borçları da 2002'de 5.5 milyar TL iken, bugün 915 milyar lira oldu.

SAVAŞTA BİLE OLMADI

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 2002 yılıyla günümüzü kıyasladı, “19 yılda ne şahlandık ne uçtuk, yoksullaştık” dedi.

Aydın, Türkiye'nin arka arkaya 7 dönem küçüldüğünü de vurgulayarak, “Yaklaşık 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca milli gelirin arka arkaya 7 yıl düştüğü tek zaman dilimi 2014 ile 2021 yılları arasına denk geliyor'' dedi. Aydın SÖZCÜ'ye şunları söyledi: ‘'Daha önce, milli gelirin arkaya arkaya düştüğü dönem 2. Dünya Savaşı'na denk geliyordu ama o da 7 değil 4 yıldı. 1980 öncesindeki krizde bile, arka arkaya düşüş 3 yıl sürüyor. AKP iktidarı bir de bu alanda rekor sahibi oldu. Sürekli yoksullaşma var. 7 yıl arka arkaya milli gelirin azalmasının anlamı, 2014'ten bu yana, sürekli yoksullaşmadır, halkın fakirleşmesidir.”

Yolsuzluğu normalleştirdiler güçleri kağıt toplayıcıya yetiyor

Türkiye'nin uzun süredir yolsuzluk iddialarıyla da sarsıldığını hatırlatan Aydın, “Pandora'nın belgeleri de, kutusu da açılıyor. Yandaş iş adamlarının isimleri dolaşıyor, tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor. Sayıştay raporları TBMM'ye gönderildi, hepsinde yolsuzluk tespitleri var, ses seda yok. İktidarın gücü ortada suç olmasa da Boğaziçili öğrencilere yetiyor. Gariban kağıt toplayıcıları ile uğraşıyorlar. Yolsuzluk normal, yoksulluk suç” dedi.