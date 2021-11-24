AKP’den döviz kuru açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından döviz kurlarındaki artışla ilgili açıklama yaptı. Yazıcı, "Ülkemizi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenler, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar, alamayacaklar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk lirası dün çakılmıştı. Döviz kurlarında günlük artış yüzde 16’yı aşmıştı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert çok sert yükselişle dün 13,45’i aşmıştı. Euro/TL’de bir eşik daha aşılmış ve 15,16 seviyesinin üstü görülmüştü.

“ASLA SONUÇ ALAMAZLAR, ALAMAYACAKLAR”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından döviz kurlarındaki yükselişle ilgili paylaşımlar yaptı. Yazıcı, şunları belirtti:

1- Sağlam temellere dayalı güçlü geleneklere sahibiz. Türk milleti olarak en büyük gücümüz, kardeşliğimizden beslenen bütünlüğümüzdür.

2- Ülkemizi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenler, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar, alamayacaklardır.

3- Türkiye düşmanları ve onların işbirlikçilerinin eylem ve işlemleri, hiç kimseyi paniğe ve tehevvüre sürüklemesin.

4- Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir. Bu kararlı duruştan asla vazgeçmeyeceğiz.

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