Alkole yüzde 5 zam: Daha büyüğü kapıda

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada bugün itibarıyla viski ve votka fiyatlarının yüzde 5 zamlandığını söyledi. Bunun maliyet ve kur zammı olduğunu vurgulayan Aybaş, aralığın ilk haftasında büyük bir ÖTV zammı beklediklerini kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla alkole zam geldiğini duyurdu.

Aybaş’ın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bugün itibarıyla viski ve votka fiyatları yüzde 5 zamlandı.

Bunun maliyet ve kur zammı olduğunun altını çizen Aybaş, asıl büyük zammın ise ÖTV zammı olduğunu ve aralık ayının ilk haftası itibarıyla fiyatlara yansıyacağını ifade etti.

RAKI FİYATLARINA İKİNCİ ZAM GELİYOR

Kasım ayının ilk haftasında ise rakı fiyatlarına yüzde 7 oranında zam gelmişti.

Aybaş, rakı fiyatlarının da aralıkta gelmesi beklenen ÖTV zammıyla birlikte yeniden artacağına işaret etti.

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