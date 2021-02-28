Alkollü içki ÖTV’sinde kasayı 5 il dolduruyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2019'da alkollü içeceklerden alınan ÖTV tahsilatı açısından 8 milyar 265 milyon 152 bin 582 lira ile İstanbul'un ilk sırada yer aldığını açıkladı. İstanbul'u 4 milyar 332 milyon 112 bin 752 lira ile İzmir, 1 milyar 471 milyon 869 bin 935 lira ile Mersin, 208 milyon 318 bin 18 lira ile Denizli ve 168 milyon 341 bin 750 lira ile Manisa takip ediyor. Böylece ilk 5 ilden alınan ÖTV tutarı 14.4 milyar liraya ulaşıyor. Elvan, bu sıralamaların illere göre alkol tüketimini yansıtmadığını belirtti.

Hükümetin umudu yüksek vergiler

Atila Sertel, alkollü içki kaynaklı ÖTV tahsilatına ilişkin verilerin, alkol ve sigaradan alınan vergilerin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Döviz rezervlerini tüketen, Merkez Bankası'nın kasasını boşaltan hükümet umudunu yüksek vergilere bağlandı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 70'lerden yüzde 90'lara kadar çıkıyor. Son 8 yılda rakının ÖTV'si yüzde 314 arttı. Buna rağmen ÖTV'ye yeni zamlar yapılıyor. Alkollü içkilere ve sigaralara öylesine vergi oranı koydular ki insanlar kaçak içki ve kaçak sigaraya yöneldi. Kaçak içkiden dolayı onlarca insan hayatını kaybetti.”