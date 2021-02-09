Almanya’da bedava bizde ‘özel’ zamlı

Almanya, Covid-19 sürecinde interneti ücretsiz yapıp cep telefonu faturalarında da indirime gitti. Türkiye'de ise yeni vergiler geldi. CHP MYK'ya sunulan raporda, “Almanya salgın sürecinin uzayacağını hesaplayıp tüm öğretmenlere dizüstü bilgisayar dağıtma kârı aldı. İnternet de öğretmen, öğrenci ve e-ticaret kurumları için ücretsiz hale getirildi. Türkiye'de ise internet ve iletişimde vergi artışına gidildi. Bu durum, çocuklar, gençler, öğretmenler iş insanlarına yapılan en büyük kötülüktür” denildi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda, “Vergi artışı kararı çaresizliğin itirafı olduğu kadar, insafsızlığın da göstergesidir. Yandaş müteahhit ve şirketlerin vergisi sıfırlanırken, 83 milyona gelirine bakılmaksızın aynı oranda otomatik vergi getiriliyor” denildi ve şu görüşlere yer verildi:

“Almanya hükümeti salgın sürecinin uzayacağını öngörüp, olası yeni kapanma öncesinde öğretmenlerin tümüne dizüstü bilgisayar dağıtımı için 500 milyon Euro'luk harcama yapma kararı aldı. Öğretmenler, öğrenciler, üniversiteler, e-ticaret kurumları için pek çok ülke interneti ücretsiz hale getirirken, cep telefonu faturalarında devlet katkısıyla yüzde 70'e varan sübvansiyon ve indirimlere gidildi. Bu zorlu süreçte insanların yegâne iletişim ve dünyayla bağ kurma gereksinimini karşılayan iki temel unsur internet ve cep telefonudur.

RESTORANLARA EK YÜK

Restoran ve kafelerin kapandığı Türkiye'de sadece paket servis yapmalarına izin verilen iş yerlerinin, online yemek platformları ve internet üzerinden sipariş almaları, bu vergi artışı ile birlikte üçte bir daha pahalı hale gelmiştir. İletişim sistemi hem pahalı hem kalitesiz olarak halkın sırtına yıkılmıştır.”