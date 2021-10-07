Almanya’da sanayi üretiminde sert düşüş

Almanya'da sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4'lük sert düşüş kaydetti. Beklenti, yüzde 0,5'lik düşüş olması yönündeydi. Böylece son 16 ayın en sert düşüşü kaydedilmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Almanya sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4 düştü. Bu düşüş, salgının en yoğun yaşandığı Nisan 2020’den bu yana en büyük aylık düşüş oldu.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde ağustosta yüzde 1,7’lik artış kaydedildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise yıllık yüzde 5 artış, aylık yüzde 0,5 düşüş yaşanacağı yönündeydi.

Almanya fabrika siparişleri ağustosta beklenenden fazla düşerken, piyasalarda hammadde darboğazı ve uzayan teslimat sürelerinin etkisini de ortaya gözler önüne sermişti.

Türkiye’nin ihracatında birinci sırada yer alan Almanya’nın ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye ekonomisinin performansını da doğrudan etkiliyor.

SİPARİŞLERDE SERT GERİLEME

Fabrika siparişleri yüzde 7,7 azalarak Bloomberg anketine katılan tüm ekonomistlerin beklentilerinden daha büyük bir düşüş kaydetti. Araba ve araba parçası üreticilerinin siparişleri, tedarik sıkıntılarından dolayı bir önceki aya göre yüzde 12 düştü.

Tüm dünyada yaşanan hızlı toparlanma piyasalarda hammadde açığı yaratırken tedarik sıkıntılarıyla beraber teslimat gecikmeleri de arttı.

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