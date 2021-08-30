Almanya’da son 13 yılın en yüksek enflasyonu

Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,4 olarak kaydedildi. Tüketici fiyatlarını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, ülkede Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

Almanya'da Ağustos'ta tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Yıllık tüketici enflasyonu 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Enflasyonda yüksek enerji maliyetlerinin etkisi olduğu belirtildi.

Ağustos ayında aylık bazda tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 0,1 oldu. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 0,5 olarak kaydedilmişti.

AVRUPA’DA ENFLASYON ENDİŞESİ

Bugün açıklanan verilere göre, İspanya’da yıllık enflasyon ise yüzde 3,3 oldu.

Avrupa Merkez Bankası’nın euro bölgesi için hedeflediği enflasyon yüzde 2’ydi. Avrupalı ekonomi kurmayları uzun süredir fiyat artışlarının büyük ölçüde geçici olduğunu savunsa da maliyetlerdeki düzenli artış ve tedarik sorunları enflasyonun kalıcı olacağına yönelik endişeleri tırmandırmaya devam ediyor.

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