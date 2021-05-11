Altın 6 ayın zirvesinde: Neden yükseldi, bundan sonra ne olur?

Altın fiyatlarında son dönemde artış dikkat çekiyor. 2020 yılı Ağustos ayı başında 2 bin doların üzerine çıktıktan sonra gerileyen ve dalgalı seyir izleyen uluslararası spot ons altın fiyatları, 2021 yılı Mart ayı başında ve sonunda 1700 doların altına gerilemiş, 1670 dolar seviyelerini görmüştü.

Nisan ayında yükselişe geçen ons altın fiyatı, dün 1838 dolarla son üç ayın zirvesini gördü.

TL cinsi gram altın fiyatı da bugün 491 TL ile son altı ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Dolar/TL'nin 8,57 ile zirveyi gördüğü 6 Kasım 2020'de 540 TL ile zirveyi gören gram altın, daha sonra ekonomi yönetimindeki değişikler sonrasında dolar/TL'deki gerilemenin de etkisiyle 400 TL'nin altına düşmüştü.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrasında Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan yönetim değişikliğinin ardından dolar/TL kurunun tekrar sert yükselişe geçmesi ve uluslararası altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte, gram altında 491 TL seviyesi görüldü.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk ve İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişin nedenlerini ve bundan sonrasına ilişkin tahminlerini sozcu.com.tr'ye anlattı.

DESTEK PAKETLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

Diğer yatırım araçlarındaki hareketlilik, doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki güçlü seyri ve özellikle kripto varlıklara dönük ilgi nedeniyle uluslararası altın fiyatlarının ilk çeyrekte düşüşte olduğunu hatırlatan Yıldırımtürk, başta ABD olmak üzere dünya genelinde hükümetlerin parasal ve mali destek adımlarının, özellikle ABD'de Joe Biden yönetiminin açıkladığı trilyonlarca dolarlık destek paketlerinin, altın fiyatlarını da desteklediğini belirtti.

İkinci çeyrekte kripto varlıklara ilginin azaldığını, hükümetlerin düzenleme adımlarının bunda etkili olduğunu, doların zayıfladığını ve enflasyon endişelerinin arttığını belirten Yıldırımtürk, bu faktörlerin altın fiyatlarının yükselişinde etkili olduğunu söyledi.

‘TEKRAR 2 BİN DOLARI AŞABİLİR’

Ons altında yılın ilk yarısı bitmeden 1950 doların, eylül-ekim döneminde ise 2250 doların görülebileceğini belirten Yıldırımtürk, enflasyon endişelerinin güvenli liman olan altını yükseltebileceğini, gram altında da eylül-ekimde 600 TL seviyesinin aşılabileceğini belirtti.

Türkiye'de fiyatlarda döviz kurlarındaki yükselişin etkili olduğunu hatırlatan Yıldırımtürk, turizm sezonunda beklenen gelirin elde edilememesinin, enflasyonda yüksek seyrin, yabancı yatırımcının çıkışının ve Merkez Bankası'na dönük güven erozyonunun döviz kurlarında artışı ve dolayısıyla da altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdiğini söyledi.

Yıldırımtürk, yatırımcılara, birikimlerinin yüzde 30-40'lık bölümünü altında tutmalarını önerdi.

‘ENFLASYON BEKLENTİLERİYLE BİRLİKTE ALTIN DA YÜKSELİYOR’

ABD'de pandemi döneminde bireylerin tasarruflarının arttığını ve bunun üzerine Biden yönetiminin bireylere dönük teşvik paketinin geldiğini, kamu yatırım paketinin açıklandığını hatırlatan İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu, tüm bunların harcama artışıyla birlikte enflasyon beklentilerini de artırdığını, bunun da altın fiyatlarının yükselişinde etkili olduğunu söyledi.

Harcama artışı ve bunun enflasyona etkisinin özellikle temmuz ve ağustos aylarında görüleceğini, enflasyondaki ilk ciddi yükselişte tüm varlıklarla birlikte altında da satışa bağlı düşüş olabileceğini ancak daha sonra altında yükseliş olmasının muhtemel olduğunu belirten Mutlu, “Enflasyon artışı karşısında dolar için koruyucu altındır. Bu yüzden altın fiyatı beklentileri yükselmeye başladı. 1850 doların üzerindeki hareketlere dikkat etmek gerek. Oranın üzerine çıkarsa artış devam eder” dedi.

Yurt içinde geçen sene nisan ve mayıs aylarında görüldüğü kadar fiziki altın talebi olmadığını belirten Mutlu, kapanma öncesinde de fiziki altın talebinde dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

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