Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü 1.802 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 490 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.297 TL.
Altın fiyatları, beklenenden daha düşük gelen ABD enflasyonunun Fed’in varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağıyla ilgili belirsizliği arttırmasıyla 1,800 dolar psikolojik direnç seviyesinin üstünde işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,802.92 dolar seviyesinde yatay seyrederken, ABD altın vadelileri %0.2 düşüşle 1,804.30 dolar seviyesine geriledi. Gümüşün ons fiyatıysa %0.3 gerileyerek 23.76 dolara indi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 485 TL, satış 490 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 487 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü 4.897 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 793 TL, satış 809 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 805 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.264 TL, satış 3.297 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.281 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.586 TL, satış 1.618 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.610 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.205 TL, satış 3.238 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.221 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.197 TL, satış 3.229 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.214 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.