Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Ağustos 2021
Altının ons fiyatı, 17 Ağustos 2021 Salı günü 1.792 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 485 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.266 TL.
Altın fiyatları, güçlü seyreden doların ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarının hızını daha erken azaltacağı yönündeki beklentilerin ardından hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Pazartesi gördüğü seviye olan 1,788.97 doların üzerine çıkarak 1,792.14 dolarda işlem gördü.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 481 TL, satış 485 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 478 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 17 Ağustos 2021 Salı günü 4.844 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 785 TL, satış 801 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 790 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.234 TL, satış 3.266 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.320 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.571 TL, satış 1.603 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.581 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.173 TL, satış 3.205 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.162 TL. 43 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.169 TL, satış 3.201 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.155 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.