Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Kasım 2021
Altının ons fiyatı, 19 Kasım 2021 Cuma günü 1.858 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 647 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.365 TL.
Altın fiyatları enflasyonun kalıcı olacağı endişelerinin enflasyon risklerinden korunma yöntemi olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla yükseldi, ancak faiz artırımlarının öngörülenden daha erken gerçekleştirileceği beklentileri kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,862.97 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.2 artarak 1,864.90 dolara yükseldi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 642 TL, satış 647 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 600 TL. Fiyatlarda 47 lira yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 19 Kasım 2021 Cuma günü 6.514 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1049 TL, satış 1070 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 992 TL. Fiyatlarda 78 lira yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 4.321 TL, satış 4.365 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 4.058 TL. Fiyatlarda 307 lira yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 2.100 TL, satış 2.145 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.914 TL. Fiyatlarda 231 lira yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 4.256 TL, satış 4.300 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.969 TL. Fiyatlarda 331 lira yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 4.247 TL, satış 4.287 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.960 TL. Fiyatlarda 327 lira yükseliş gerçekleşti.