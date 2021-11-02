Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Kasım 2021
Altının ons fiyatı, 2 Kasım 2021 Salı günü 1.794 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 548 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.698 TL.
Altın fiyatları, doların yükselmesiyle gerilerken yatırımcılar Fed’in artan enflasyon baskıları ve zayıf ekonomik büyüme endişeleriyle nasıl mücadele edeceğine dair ipuçları içermesi beklenen para politikası toplantısını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 düşerek 1,791.80 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşerek 1,791.80 dolara geriledi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 543 TL, satış 548 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 550 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 2 Kasım 2021 Salı günü 5.506 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 889 TL, satış 907 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 909 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.661 TL, satış 3.698 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.706 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.777 TL, satış 1.813 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.819 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.589 TL, satış 3.626 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.638 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.580 TL, satış 3.616 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.630 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.