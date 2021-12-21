Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 21 Aralık 2021 Salı günü 1.790 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 696 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.634 TL.

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Altın fiyatları, işlemcilerin Omicron varyantından kaynaklanan vakalardaki artışları ve yüksek enflasyonu kontrol altına almak için uygulanması beklenen faiz artırımlarını değerlendirmesiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,790.57 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.2 düşerek 1,790.60 dolara geriledi. Gram altında yaşanan yükseliş trendi, dün akşam saatlerinden itibaren kendini gerilemeye bıraktı. 1000 lira üzerine kadar yükselen gram altın, 690 lira seviyesine geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 690 TL, satış 696 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 820 TL. 124 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Aralık 2021 Salı günü 6.609 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1121 TL, satış 1137 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1355 TL. 218 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.587, satış 4.634 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.521. 887 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.213 TL, satış 2.253 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.720 TL. 457 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.493 TL, satış 4.544 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.421 TL. 877 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.495, satış 4.540 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.409 TL. 869 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 7 Aralık 2021 altın yorumları: Dün gece saatlerinde yaşanan hızlı geri çekilme sonrasında %18 oranında değer kaybeden Gram altında 22 günlük ortalama seviyesi olan 779-775 bandında tutunduğunu görüyoruz. Etkili olan hızlı değer kaybı sonrasında teknik göstergelerin de bozulduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde yaşanan zayıf tepki denemelerine rağmen 779 seviyesinin üzerinde kalınamaması baskının tekrar artmasına neden olacaktır.

Yaşanabilecek gün içi geri çekilmelerde 720 ve 680 seviyeleri alt destekler olarak takip edilebilir.