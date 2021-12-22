Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1.787 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 721 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.840 TL.

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Altın fiyatları ABD’nin Hazine tahvillerinde görülen yükselişler ve risk iştahının artmasına karşılık hızla yayılan Omicron varyantına dair endişeler nedeniyle dar bir aralıkta seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı fazla değişim göstermeyerek 1,789.12 dolarda seyretti. ABD Altın vadeli işlemleri de fazla değişim göstermeyerek 1,789.50 dolarda seyretti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 715 TL, satış 721 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 845 TL. 124 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 7. 172 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.167 TL, satış 1.191 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.397 TL. 206 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.791 TL, satış 4.840 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.695 TL. 855 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.329 TL, satış 2.376 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.795 TL. 419 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.697 TL, satış 4.748 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.591 TL. 843 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.683 TL, satış 4.730 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.579 TL. 849 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 22 Aralık 2021 altın yorumları: Özellikle ons altında gerçekleşen yatay hareketin ABD'den açıklanacak veriler ile birlikte devam edeceğini düşünülüyor. Kurda ise açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesi sonrasında yaşanan geri çekilmenin de kalıcı olması bekleniyor. Bu nedenle bugün kur hareketlerine paralel fiyatlamalar gram altında görebiliriz.