Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim 2021
Altının ons fiyatı, 22 Ekim 2021 Cuma günü 1.792 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 554 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.730 TL.
Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselişini dengeleyen zayıf dolar ve merkez bankalarının ekonomiye verdikleri desteği geri çekecekleri endişelerinin desteğiyle bugün art arda ikinci haftayı da kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. Hafta başından bu yana %1.1 yükselen altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün %0.2 artışla 1,786.53 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artarak 1,788.20 dolara yükseldi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 549 TL, satış 554 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 526 TL. Fiyatlarda 28 lira yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 22 Ekim 2021 Cuma günü 5.551 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 897 TL, satış 916 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 870 TL. Fiyatlarda 46 lira yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.698 TL, satış 3.736 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3.545 TL. Fiyatlarda 153 lira yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.797 TL, satış 1.833 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.740 TL. Fiyatlarda 93 lira yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.633 TL, satış 3.670 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.480 TL. Fiyatlarda 190 lira yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.618 TL, satış 3.655 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.472 TL. Fiyatlarda 183 lira yükseliş gerçekleşti.