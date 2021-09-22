Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü 1.779 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 493 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.325 TL.
Altın fiyatları, Fed’in faiz kararı öncesinde hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artışla 1,777.68 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri 1,778.00 dolar seviyesinde yatay seyretti. DailyFX forex uzmanı Ilya Spivak, Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlama konusunda resmi bir işaret vermemesi halinde altının kısa vadede destek bulabileceğini fakat aşağı yönlü trendin bu ay devam edebileceğini belirtti.
GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 489 TL, satış 493 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 486 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü 4.933 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 799 TL, satış 815 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 803 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.289 TL, satış 3.322 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.274 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.598 TL, satış 1.631 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.607 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.230 TL, satış 3.263 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.214 TL. 49 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.223 TL, satış 3.255 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.207 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.