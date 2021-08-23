Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Ağustos 2021
Altının ons fiyatı, 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü 1.787 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 487 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.277 TL.
Altın fiyatları, doların son ayların zirvelerinden gerilemesinin ardından hafif yükselirken, Delta varyantının küresel ekonomik toparlanmaya zarar verebileceği endişeleri altına olan güvenli liman talebini artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.4 artışla 1,787.48 dolara yükseldi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 483 TL, satış 487 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 486 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü 4.873 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 789 TL, satış 805 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 804 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.245 TL, satış 3.277 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.376 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.578 TL, satış 1.610 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.608 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.187 TL, satış 3.220 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.216 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.181 TL, satış 3.211 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.209 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.