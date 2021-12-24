Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 24 Aralık 2021 Cuma günü 1.808 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 660 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.446 TL.

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Haftaya 1.800 dolar civarında başlayan ons altın, salı günü 1.785 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek 1.805 doların üzerine tırmanmıştı. Cuma günü 1.810 dolar seviyesini de geçen ons altın, son bir ayın en yüksek seviyesine yakın bir seyir izliyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 654 TL, satış 660 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 949 TL. Fiyatlarda 289 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Aralık 2021 Cuma günü 6.816 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.069 TL, satış 1.091 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.568 TL. Fiyatlarda 477 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.401 TL, satış 4.446 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.389 TL. Fiyatlarda 1.943 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.119 TL, satış 2.163 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.136 TL. Fiyatlarda 973 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.270 TL, satış 4.313 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.273 TL. Fiyatlarda 1.960 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.331 TL, satış 4.375 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.259 TL. Fiyatlarda 1.884 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 24 Aralık 2021 altın yorumları: Haftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın perşembe günü dolar/TL'deki düşüşün yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla 600 TL'nin altına kadar gerilemişti. Cuma günü dolar kurundaki yükselişi takip eden gram altın, 668 TL civarında işlem görüyor.

Gram altın, kurda 10-11TL bandında olası dip çalışması gerçekleşmesi durumunda 600-650TL gram altın için benzer bir beklenti yaratabilir.