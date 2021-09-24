Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 24 Eylül 2021 Cuma günü 1.754 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 499 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.363 TL.

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Altın fiyatları, Çinli Evergrande’nin borçlarına olası temerrüdüyle ilgili kaygılarla yatırımcıların bir kısmının güvenli liman yatırım araçlarına yönelmeleriyle ve doların düşmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.6 artışla 1,752.20 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri %0.1 artışla 1,752.00 dolara yükseldi. Fakat Fed’in beklenenden daha erken faiz artırımına gitme sinyali vermesi altın fiyatlarının haftayı kayıpla kapatmasına yol açabilir.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 494 TL, satış 499 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 487 TL. Fiyatlarda 12 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Eylül 2021 Cuma günü 4.996 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 808 TL, satış 825 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 805 TL. Fiyatlarda 20 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.329 TL, satış 3.362 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3283 TL. Fiyatlarda 79 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.617 TL, satış 1.650 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1611 TL. Fiyatlarda 39 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.267 TL, satış 3.301 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3223 TL. Fiyatlarda 78 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.260 TL, satış 3.293 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3216 TL. Fiyatlarda 77 lira yükseliş gerçekleşti.