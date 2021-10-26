Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Ekim 2021
Altının ons fiyatı, 26 Ekim 2021 Salı günü 1.802 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 548 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.696 TL.
Altın fiyatları, dolar ve ABD tahvillerinin getirilerinin güçlenmesiyle gerilerken, yatırımcılar büyük merkez bankalarının bu haftaki toplantıları öncesinde izlenen para politikalarında yüksek enflasyona karşı nasıl tutum takınılacağını değerlendiriyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,803.51 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 gerileyerek 1,805.30 dolara geriledi.
GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 544 TL, satış 548 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 528 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 26 Ekim 2021 Salı günü 5.578 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 889 TL, satış 907 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 874 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.659 TL, satış 3.696 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.560 TL. 136 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.777 TL, satış 1.813 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.748 TL. 65 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.588 TL, satış 3.625 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.496 TL. 129 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.580 TL, satış 3.619 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.488 TL. 131 TL yükseliş gerçekleşti.