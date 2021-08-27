Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Ağustos 2021
Altının ons fiyatı, 27 Ağustos 2021 Cuma günü 1.803 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 486 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.277 TL.
Altın fiyatları Afganistan’daki güvenlik durumunun kötüleşmesinin yatırımcıları güvenli liman yatırım araçlarına yöneltmesiyle yükselse de yön için Fed Başkanı Powell’ın bugün yapacağı konuşma bekleniyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 yükselerek 1,798.22 dolar seviyesine yükselirken haftalık artış %1 seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 yükselerek 1,801.30 dolar seviyesinden işlem gördü.
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 482 TL, satış 486 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 486 TL. Fiyatlarda 1 hafta sonunda değişim gözlenmedi.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 27 Ağustos 2021 Cuma günü 4.852 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 788 TL, satış 804 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 804 TL. Fiyatlarda 1 hafta sonunda değişim gözlenmedi.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.244 TL, satış 3.277 TL. Fiyatlarda 1 hafta sonunda değişim gözlenmedi.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.576 TL, satış 1.608 TL. Fiyatlarda 1 hafta sonunda değişim gözlenmedi.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.185 TL, satış 3.217 TL. Fiyatlarda 1 hafta sonunda değişim gözlenmedi.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.178 TL, satış 3.210 TL. Fiyatlarda 1 hafta sonunda değişim gözlenmedi.