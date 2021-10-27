Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 1.787 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 544 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.665 TL.

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Avrupa Merkez Bankası’nın yarınki para politikası toplantısında sıkılaştırma konusunda yavaş davranması bekleniyor. Euro, hafta başından bu yana %0.4 gerileyerek 1.1601 dolarda seyretti. Dolar endeksi 93.911’da seyretti. Dolar endeksi Fed’in önümüzdeki ay varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı yönündeki beklentiler sayesinde bu ayın başında 12 ayın zirvesi olan 94.563’e çıkmıştı, ancak kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 539 TL, satış 544 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 528 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 5.507 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 881 TL, satış 899 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 872 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.628 TL, satış 3.665 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.555 TL. 110 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.763 TL, satış 1.799 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.745 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.563 TL, satış 3.599 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.490 TL. 109 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.553 TL, satış 3.589 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.483 TL. 106 TL yükseliş gerçekleşti.