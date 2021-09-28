Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 28 Eylül 2021 Salı günü 1.742 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 495 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.336 TL.
Altın fiyatları yatırımcıların China Evergrande’de yaşanan kriz nedeniyle endişelenmesi nedeniyle dolar ve ABD tahvil getirilerindeki artışa rağmen yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,751.96 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,752.70 dolar seviyesinde yatay seyretti.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 491 TL, satış 495 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 492 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 28 Eylül 2021 Salı günü 4.953 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 802 TL, satış 818 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 813 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.302 TL, satış 3.336 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.314TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.606 TL, satış 1.638 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.626 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.245 TL, satış 3.277 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.253 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.237 TL, satış 3.269 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.246 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.