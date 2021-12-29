Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü 1.806 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 701 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.722 TL.

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Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil getirilerinin gerileyerek altına olan talebi

artırmasıyla hafif yükseldi ve kritik 1,800 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artışla 1,806.45 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 695 TL, satış 701 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 708 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü 7.018 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.134 TL, satış 1.157 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.170 TL. 13 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.674 TL, satış 4.722 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.767 TL. 45 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.268 TL, satış 2.315 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.340 TL. 25 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.584 TL, satış 4.630 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.680 TL. 50 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.573 TL, satış 4.619 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.669 TL. 50 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 29 Aralık 2021 altın yorumları: Gram Altın alıcılı açılış sonrasında günün genelinde pozitif bir seyir izlendi ve %1.92 oranında değer kazanımı ile Gram Altın 686.72 TL gün tamamlandı. Teknik göstergelerin günlük ve saatlik grafiklerde toparlanıyor olması tepki hareketinin devamını destekliyor. Kısa vadeli hareketlerde 694-697 TL bandı gün içi dirençler olarak takip edilecek. Bu direnç bandının kırılması harekete ivme kazandırabilir.

600TL seviyesi ise ilk destek noktası olarak takip edilebilir.