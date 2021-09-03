Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 3 Eylül 2021 Cuma günü 1.813 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 486 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.273 TL.
Altın fiyatları, dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükselirken, yatırımcılar Fed’in varlık alımlarını azaltmaya başlama planlarına yönelik ipuçları için ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artışla 1,813.15 dolara yükseldi ancak haftalık bazda %0.2 ekside işlem gördü.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 481 TL, satış 486 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 488 TL. Fiyatlarda 2 lira düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 3 Eylül 2021 Cuma günü 4.824 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 787 TL, satış 803 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 807 TL. Fiyatlarda 4 lira düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.241 TL, satış 3.273 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 3288 TL. Fiyatlarda 15 lira düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.573 TL, satış 1.605 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1615 TL. Fiyatlarda 10 lira düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.178 TL, satış 3.211 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3228 TL. Fiyatlarda 17 lira düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.173 TL, satış 3.205 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3221 TL. Fiyatlarda 16 lira düşüş gerçekleşti.