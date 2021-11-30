Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 30 Kasım 2021 Salı günü 1.791 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 740 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.986 TL.

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Altın fiyatları, dolardaki değer kaybından destek alarak yükselirken, yatırımcıların Omicron varyantının küresel ekonomiye olabilecek etkisinin değerlendirmeye devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 artarak 1,787.70 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.3 artarak 1,790.40 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 733 TL, satış 740 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 737 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 30 Kasım 2021 Salı günü 7.416 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1199 TL, satış 1223 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1219 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4937, satış 4.986 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.967. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.400 TL, satış 2.450 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.438 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.853 TL, satış 4.902 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.876 TL. 26 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.838TL, satış 4.890 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.866 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 30 Kasım 2021 altın yorumları: Corona virüsün Omicron olarak adlandırılan yeni varyantının ortaya çıkmasıyla riskli varlık sınıflarında değer kayıpları yaşanırken ons altın fiyatlarında yükselişler gözlemlendi. Virüs hakkında sağlıklı bir bilgiye ulaşmanın birkaç hafta sürecek olduğunun açıklanmasının ardından piyasalarda toparlanma görülürken ons altın fiyatlarında da hafif geri çekilmeler yaşandı.

Ons altın, geçen haftaya 1.850 dolar civarında başladıktan sonra hızlı bir şekilde 1.800 doların altına gerilemiş ve cuma gününe kadar bu seviyelerde yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü yeni koronavirüs varyantı omicronun piyasalarda yarattığı endişelerle 1.815 dolara kadar tırmanan ons altın, salı günü varyant endişelerinin yeniden artmasıyla 1.793 dolar civarında işlem görüyor.,

Gram altında kur hareketleri etkili olmaya devam ediyor. Dün 700TL altına doğru geri çekilme gerçekleşmezken yükselişlerde 740TL test edildi. Bugün ons altında ABD'de Powell ve Yellen'ın Senato'da gerçekleştireceği sunum takip edilirken, yurt içinde büyüme verisi ön plana çıkacak. Diğer taraftan ons altında yatay hareketin devamını beklerken, kurda geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünülüyor.