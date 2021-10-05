Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Ekim 2021

Altının ons fiyatı, 5 Ekim 2021 Salı günü 1.759 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 500 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.373 TL.

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Altın fiyatları, doların değer kazanmasıyla birlikte bugün geriledi. Ancak altın dünkü seansta artan enerji fiyatlarının ekonomik aktiviteyi azaltabileceğine dair endişelerin, riskli varlıklara yönelik iştahı azaltmasıyla bir haftadan fazla süren zirveye yakın seyretmişti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 23 Eylül’den bu yana görülen en yüksek seviye olan 1,770.41 dolara yükseldikten sonra %0.4 düşüşle 1,761.69 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,762.30 dolara geriledi. Dolar endeksi yükselerek diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını elde tutmanın maliyetini artırırken, hisse senedi piyasaları artan enflasyon endişeleriyle geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 496 TL, satış 500 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 494 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 5 Ekim 2021 Salı günü 5.017 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 811 TL, satış 827 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 817 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.339 TL, satış 3.373 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.330 TL. 43 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.622 TL, satış 1.655 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.634 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.278 TL, satış 3.312 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.269 TL. 43 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.271 TL, satış 3.304 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.262 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.