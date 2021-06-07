Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Haziran 2021

Haftanın ilk günü altın piyasası sabah saatlerinde hafif düşme eğilimi içerisinde olurken öğleden sonra binde 22 oranında yükseliş yaşanmaya başlandı. Uluslararası piyasalarda ABD'de enflasyondan ötürü altın ons değerlerinde düşüş gerçekleşti. 7 Haziran 2021'de altın fiyatları ne kadar?
Gram altın, alış 518 TL, satış 522 TL. Bir önceki hafta gram altının satış değeri 524 TL.
Çeyrek altın, alış 846 TL, satış 863 TL. Bir önceki hafta çeyrek altının satış değeri 866 TL.
Cumhuriyet altını, alış 3.484 TL, satış 3.519 TL. Bir önceki hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.531 TL.
Yarım altın, alış 1.692 TL, satış 1.727 TL. Bir önceki hafta yarım altının satış değeri 1.733 TL.
Tam altın, alış 3.420 TL, satış 3.455 TL. Bir önceki hafta tam altının satış değeri 3.466 TL.
Reşat altın, alış 3.411 TL, satış 3.446 TL. Bir önceki hafta reşat altının satış değeri 3.459 TL.
7 Haziran 2021 tarihinde ekonomi uzmanlarının altın yorumları: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'in FED üzerinden faiz açıklaması altın ons değerlerinde gerileme yaşandı. Yellen, yüksek faizin gerek halk olarak gerek FED olarak iyi olabilme durumu oluşabilir açıklamasından ötürü haftanın ilk günü altın ons değerlerinde düşme gerçekleşti.